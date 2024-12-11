Этот вид картофеля наиболее опасен для гипертоников:

Гипертония или высокое артериальное давление – достаточно серьезная проблема, которая может стать причиной опасных заболеваний. Некоторые продукты, в частности некоторые виды картофеля, могут ухудшать состояние гипертоников. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как пишет издание Express диета – это ключ к стабилизации состояния по гипертонии. Поэтому врачи призывают относиться к выбору продуктов для ежедневного рациона очень серьезно.

Так ученые из Гарвардской медицинской школы решили провести исследование, чтобы выяснить, как влияют на кровяное давление разные виды картофеля. В нем приняли участие более 187 тысяч человек.

По результатам исследования оказалось, что чипсы и картофель фри представляют наибольшую опасность для людей, страдающих гипертонией. Если человек съедает четыре и более порций таких блюд в течение семи дней, риск высокого АД возрастает на 11%. Объясняют такую картину эксперты тем, что в картофеле фри и чипсах много соли и растительного масла, которые могут негативно влиять на здоровье человека.