Цей вид картоплі найбільш небезпечний для гіпертоніків: вчені

Гіпертонія або високий артеріальний тиск - досить серйозна проблема, яка може стати причиною небезпечних захворювань. Деякі продукти, зокрема певні види картоплі, можуть погіршувати стан гіпертоніків. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як пише видання Express дієта - це ключ до стабілізації стану за гіпертонії. Тому лікарі закликають ставитися до вибору продуктів для щоденного раціону вкрай серйозно.

Так вчені з Гарвардської медичної школи вирішили провести дослідження, щоб з'ясувати, як впливають на кров'яний тиск різні види картоплі. В ньому взяли участь понад 187 тисяч осіб.

За результатами дослідження виявилося, що чипси та картопля фрі становлять найбільшу небезпеку для тих людей, які страждають через гіпертонію. Якщо людина з'їдає чотири і більше порцій таких страв впродовж семи днів, ризик високого артеріального тиску зростає на 11%. Пояснюють таку картину експерти тим, що в картоплі фрі та чипсах багато солі та олії, які можуть негативно впливати на здоров'я людини.