Франция передала Украине 100 генераторов

Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для преодоления сложного отопительного сезона.
Франция продолжает поддерживать энергетический сектор Украины. В этот раз страна передала украинцам сотню генераторов для преодоления трудностей из-за постоянных российских атак энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с Россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются – беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму”, — подчеркнул заместитель министра энергетики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Фарид Сафаров.
Известно, что передаваемый груз содержит генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА. Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM).
Отмечается, что до сих пор было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.
Напомним, из-за использования генераторов при отключениях электроэнергии в Украине увеличился спрос на бензин и дизтопливо на 20%.
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