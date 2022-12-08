Франція передала Україні 100 генераторів

Франція продовжує підтримувати енергетичний сектор України. Цього разу країна передала українцям сотню генераторів для подолання труднощів через постійні російські атаки енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються – безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною. І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму”, - наголосив заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров.

Відомо, що переданий вантаж містить генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

Зазначається, що досі загалом було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

Нагадаємо, через використання генераторів під час відключень електроенергії в Україні збільшився попит на бензин і дизпальне на 20%.

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