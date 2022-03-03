Где сейчас можно найти нужное лекарство

Где сейчас можно найти нужное лекарство

Ресурс продолжает работать и предоставлять точную информацию о наличии медикаментов.

В Украине из-за российской агрессии пострадало много логистических структур. Стабильная работа аптечных и фармацевтических заведений для населения не стала исключением.

Однако сегодня продолжает работать и предоставлять точную информацию о наличии медикаментов ресурс Tabletki.ua.

В условиях войны не все аптечные заведения могут предоставлять достоверные данные в оперативном режиме. Поэтому сегодня срочно оптимизирован и обновлен алгоритм поисковой фильтрации. Так, ресурс на сегодняшний день отражает только те аптеки, которые работают и предоставляют свежую информацию о наличии медикаментов.

Ресурс Tabletki.ua предоставляет актуальные данные от более 5000 аптек по всей Украине. Периодичность обновления данных на ресурсе составляет один час.

Напомним, международная платформа по подбору клиник и организации лечения Bookimed создала медицинский чат-бот "Забота", который находит врачей для пациентов.

Бот разработан для скорых медицинских консультаций. Об этом рассказал соучредитель компании Евгений Козлов на своей странице в Facebook.

По его словам, через Telegram-бот уже 1500+ врачей консультируют бесплатно. Там можно найти специалистов разных профилей: психология, офтальмология, неврология, эндокринология, инфекционные заболевания.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке или в Telegram написать в поиске @Doc2rbot.