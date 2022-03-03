Де зараз можна знайти потрібні ліки

Де зараз можна знайти потрібні ліки

Ресурс продовжує працювати та надавати якомога точну інформацію про наявність медикаментів.

В Україні через російську агресію постраждало багато логістичних структур. Стабільна робота аптечних та фармацевтичних закладів для населення не стала виключенням.

Проте сьогодні продовжує працювати та надавати якомога точну інформацію про наявність медикаментів ресурс Tabletki.ua.

В умовах війни не всі аптечні заклади мають можливість надавати достовірні дані в оперативному режимі. Тому сьогодні терміново оптимізовано та оновлено алгоритм пошукової фільтрації. Так, ресурс на сьогодні відображає тільки ті аптеки, які працюють та надають свіжу інформацію про наявність медикаментів.

Ресурс Tabletki.ua надає актуальні дані від більш ніж 5000 аптек по всій Україні. Періодичність оновлення даних на ресурсі складає одну годину.

Нагадаємо, міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чат-бот "Турбота", який знаходить лікарів для пацієнтів.

Бот розроблений для швидких медичних консультацій. Про це розповів співзасновник компанії Євген Козлов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, через Telegram-бот вже 1500+ лікарів консультують безкоштовно. Там можна знайти фахівців різних профілів: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо.

Аби скористатися сервісом потрібно перейти за посиланням або в Telegram написати в пошуку @Doc2rbot.