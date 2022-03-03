У Чернігові загинуло щонайменше 33 людини внаслідок авіаудару Росії - ДСНС

Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані.

Унаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові 3 березня загинуло мінімум 33 людини. Також 18 осіб травмувалися.

Про це повідомили в ДСНС.

У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено. Під завалами можуть бути ще загиблі та травмовані мирні місцеві мешканці.