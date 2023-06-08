Грозы и дожди: где сегодня ухудшится погода

В Украине 8 июня в ряде областей пройдут дожди, иногда с грозами. На западе страны ветер с порывами будет достигать 15-18 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня ожидается переменная облачность. На западе местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории будет сухо.

Температура воздуха в большинстве областей Украины днем будет +23...28°С. На западе и севере будет прохладнее: +19...24°С. На высокогорье Карпат температура воздуха составит +13...18°С.

В Киевской области 8 июня переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +19...24°С.

В Киеве столбики термометров покажут днем +24°С.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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