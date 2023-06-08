Курс валют на 8 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 8 июня установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки подорожал на 13 копеек и стоит 39,18 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 8 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,76 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 36,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,73 – 37,23 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,35 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн

"Сбербанк" — 39,30 — 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 39,60 – 40,5 грн

"Райффайзен" – 39,10 – 40,35 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,74 – 8,94 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Ранее финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что ситуация с курсами главных валют в Украине в ближайшие несколько дней на наличном рынке будет более или менее стабильной. По его словам, в первую очередь, это касается курса американского доллара, поскольку спекулянты будут в основном зарабатывать на евро.

Читайте также: