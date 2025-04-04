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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
711
Время на прочтение
1 мин

Хотели в Румынию, а попали в беду: в горах чуть не замерзли двое парней

Когда у ребят закончилась еда, они поняли, что не могут выбраться самостоятельно и позвонили по телефону знакомой.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Пограничники спасли двух туристов, пытавшихся пройти через Карпаты в Румынию

Пограничники спасли двух туристов, пытавшихся пройти через Карпаты в Румынию

Опасное происшествие едва не закончилось трагедией для двух молодых людей, решивших самостоятельно преодолеть горный маршрут в Румынию. Они заблудились в высокогорье и остались без еды и снаряжения, поэтому обратились за помощью.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Сигнал об исчезновении двух туристов поступил на телефонную «горячую линию» Госпогранслужбы. Женщина сообщила, что ее знакомые не могут найти дорогу и нуждаются в спасении.

Операция длилась почти пять часов, и лишь около трех часов ночи пограничникам удалось найти ребят.

Заблудившиеся оказались 23-летний житель Кривого Рога и 18-летний житель Киева. Они самостоятельно спланировали маршрут, не имея опыта горных походов. Также они не взяли нужное снаряжение, запасы пищи и воды.

На нарушителей составили административные протоколы.

Напомним, румынские спасатели отыскали высокого в горах 29-летнего гражданина Украины, который не мог двигаться и чуть не погиб. Очевидно, речь идет об очередном убегающем от мобилизации ухилятеле.

Дата публикации
Количество просмотров
711
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