Сколько студентов-парней, выехавших за границу по программе обмена, не вернулись: данные Минобразования

Выезд студентов за границу 2025 / © ТСН.ua

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В Украину не вернулись вовремя до 17% ребят, уехавших за границу по программе обменов студентов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает «Укринформ».

«Есть существенная часть ребят, а это 15-17% уехавших на академическую мобильность и не вернувшихся вовремя», — говорит Винницкий. Он уточнил, что речь идет о студентах в возрасте 18-22 лет, которые учатся на бакалаврате.

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На его заместителя министра, пока такие цифры не критичны, чтобы отменять возможности для выезда студентов.

«Эта цифра еще не критична, но тревожна. По некоторым университетам она очень высока, по другим — фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза — Ред.), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность», — добавил Винницкий.

Напомним, что в 2024 году Минобразования Украины разрешило предоставить разрешение для некоторых студентов-мужчин пересекать границу. Речь идет о студентах-участниках программ академической мобильности для обучения за рубежом в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления сроком на один семестр.

Ранее мы объясняли, в каких обстоятельствах некоторые студенты могут быть мобилизованы и получить боевую повестку.