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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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753
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Сколько студентов-парней, выехавших за границу по программе обмена, не вернулись: данные Минобразования

В Украину вовремя не вернулись до 17% выехавших по программе обмена студентов-парней.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Выезд студентов за границу 2025

Выезд студентов за границу 2025 / © ТСН.ua

В Украину не вернулись вовремя до 17% ребят, уехавших за границу по программе обменов студентов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает «Укринформ».

«Есть существенная часть ребят, а это 15-17% уехавших на академическую мобильность и не вернувшихся вовремя», — говорит Винницкий. Он уточнил, что речь идет о студентах в возрасте 18-22 лет, которые учатся на бакалаврате.

На его заместителя министра, пока такие цифры не критичны, чтобы отменять возможности для выезда студентов.

«Эта цифра еще не критична, но тревожна. По некоторым университетам она очень высока, по другим — фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза — Ред.), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность», — добавил Винницкий.

Напомним, что в 2024 году Минобразования Украины разрешило предоставить разрешение для некоторых студентов-мужчин пересекать границу. Речь идет о студентах-участниках программ академической мобильности для обучения за рубежом в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления сроком на один семестр.

Ранее мы объясняли, в каких обстоятельствах некоторые студенты могут быть мобилизованы и получить боевую повестку.

Дата публикации
Количество просмотров
753
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