Ни в коем случае не ешьте эту рыбу со шкуркой: в ней содержится больше ртути

Какую рыбу нельзя есть со шкуркой / © Pixabay

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Об этом рассказали в TastingTable, ссылаясь на слова известного повара и партнера ресторанов Jack & Charlie’s и Leonetta в Нью-Йорке Эда Коттона.

Коттон отмечает, что кожа таких рыб, как марлин, акула, меч-рыба, плотва и королевская макрель содержит очень много ртути, поэтому ее не следует есть в больших количествах. Этот список не слишком велик по сравнению с другими видами рыб, и в целом кожу многих других рыб есть можно. Однако, по словам Коттона, кожа этих видов опасна для здоровья, если ее употреблять в больших порциях, поэтому лучше просто снимать кожу перед приготовлением. Кроме того, он советует воздержаться от употребления кожи ската, поскольку она имеет острые шипы извне.

Хотя ртуть естественно встречается в окружающей среде, неорганическая ртуть появляется, когда она взаимодействует с другими веществами. Когда эта форма ртути попадает в воду, она превращается в наиболее токсичную метилртуть. Метилртуть оседает в фитопланктоне, который поедают маленькие рыбы, затем эти рыбы становятся пищей для больших, а те — для еще больших. Так происходит накопление метилртути в организмах рыб. Наибольшая концентрация этого токсина наблюдается у рыб, находящихся на вершине пищевой цепочки.

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Накопление метилртути в организмах рыб является причиной того, почему кожа некоторых видов рыб опасна для потребления в больших количествах. Рыбы, такие как марлин, акула, меч-рыба, плотва и королевская макрель, являются одними из самых больших в своей экосистеме, поэтому в их коже содержится большое количество метилртути. Потребление чрезмерного количества ртути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности, влиять на нервную систему.

Тремор, головная боль и потеря памяти — лишь некоторые из возможных симптомов отравления ртутью, не говоря уже о ее влиянии на сердечно-сосудистую систему. Высокий уровень ртути также может повредить развитию нерожденных и маленьких детей, поэтому беременным женщинам советуют быть осторожными с морепродуктами. Но это не значит, что нужно совсем отказываться от кожи рыб. Вы все еще можете приготовить вкусного лосося с кожей, поскольку она является отличным источником омега-3 жирных кислот и придает вкусный аромат.