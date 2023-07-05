Избиение женщины в Ужгороде пьяным работником ТЦК – военкома уволят

В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.
Старшего офицера Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в Ужгороде избил жену военнослужащего, уволят из рядов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", – отметил он.
По словам Павлюка, в дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру дадут правоохранительные органы и суд. Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.
Напомним, в Ужгороде сотрудник военкомата избил журналистку Татьяну Новак на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.
По словам местных жителей, этот офицер якобы уже не впервые нападает на людей, в том числе женщин. Однако в полицию к этому случаю никто не обращался.
Читайте также:
- "Угрожали сломать ногу и женщине": автор скандального видео из Хмельнитчины рассказал детали вручения повестки военкомами
- В Киевской области жестоко избили военного за то, что он раздавал повестки
- "Звонит брату и требует лгать, что тот неудачно упал": на полигоне капитан чуть ли не до смерти избил бойца, воевавшего в Бахмуте