Избиение женщины в Ужгороде пьяным работником ТЦК – военкома уволят

В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.

Старшего офицера Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в Ужгороде избил жену военнослужащего, уволят из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", – отметил он.

По словам Павлюка, в дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру дадут правоохранительные органы и суд. Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в Ужгороде сотрудник военкомата избил журналистку Татьяну Новак на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.

По словам местных жителей, этот офицер якобы уже не впервые нападает на людей, в том числе женщин. Однако в полицию к этому случаю никто не обращался.

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