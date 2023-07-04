"Угрожали сломать ногу и жене": автор скандального видео с Хмельнитчины рассказал детали вручения повестки военкомами

Стали известны новые подробности громкой истории, которая на днях случилась в Хмельницкой области, когда представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу. Он, как известно, снял все это на видео и опубликовал в соцсетях, после чего выяснением обстоятельств заинтересовались правоохранители и высшее руководство работников ТЦК.

Журналист ТСН.ua разыскал этого жителя Хмельницкой области. 29-летний Ярослав — житель села Коричинцы. Он подчеркивает, что двое его братьев сейчас защищают Украину, сам он не уклоняется от мобилизации, а видео снял для того, чтобы показать методы работы местного ТЦК.

Как все происходило – об этом Ярослав рассказал ТСН.ua.

"Они, работники военкомата, приходят ко мне уже не в первый раз, — рассказывает Ярослав. — Перед этим, когда меня не было дома, давали повестку моей жене, но она не имела права за нее расписываться. То есть это был третий или четвертый визит. В прошлый раз угрожали жене сломать ногу, а во время этого приезда угрожали мне сломать телефон и ногу, когда я начал их снимать на видео».

По словам Ярослава, во время разговора с представителями военкомата, один из которых лузгал семечки и бросал шелуху, было сделано замечание и прозвучало требование покинуть помещение.

"Вместо этого в мой адрес звучали угрозы", — говорит Ярослав.

Автор видео добавляет, что видеозапись просмотрело в сети более 1 миллиона пользователей.

В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом мужчины

"Я сказал "гостям", что вызову полицию, после чего военный сказал, что он является майором милиции. Но его удостоверение было похоже на пенсионное. Выходит, что он вообще своими действиями позорит военную форму. На этот раз повестку они мне не выписали, но сказали, что в следующий раз придут с "ментами". Военный, который есть на видео, лысый, был настолько зол на меня, что готов был разодрать меня", — рассказал Ярослав.

По словам Ярослава, он не уклоняется от военной службы, но считает неприемлемым, когда представители ТЦК, несмотря на запрет владельца, врываются в дом и будят даже 4-месячного ребенка.

Как известно, сразу несколько структур проверяют обстоятельства того, что произошло в доме Ярослава. Например, спикер полиции Хмельницкой Инна Глега нам сообщила, что правоохранители выясняют обстоятельства этого громкого случая, служебное расследование проводит Хмельницкий областной ТЦК. Если в действиях военных будут обнаружены нарушения, делом может заинтересоваться и Госбюро расследований.

Ранее сообщалось, имеют ли право военнкомы заходить в жилье.

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