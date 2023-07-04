"Погрожували зламати ногу і жінці": автор скандального відео з Хмельниччини розповів деталі вручення повістки військкомами

Стали відомі нові подробиці гучної історії, яка днями трапилась на Хмельниччині, коли представники ТЦК увірвались до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу. Він, як відомо, все це зняв на відео та опублікував в соцмережах, після чого з’ясуванням обставин зацікавились правоохоронці та вище керівництво працівників ТЦК.

Журналіст ТСН.ua розшукав цього мешканця Хмельниччини. 29-річний Ярослав є мешканцем села Коричинці. Він підкреслює, що двоє його братів наразі захищають Україну, сам він не є ухилянтом, а відео зняв для того, щоб висвітлити методи роботи місцевого ТЦК.

Як все відбувалось – про це Ярослав розповів ТСН.ua.

"Вони, працівники ТЦК, приходять до мене вже не перший раз, - розповідає Ярослав. – Перед цим, коли мене не було вдома, давали повістку моїй жінці, але вона не мала права за неї розписуватись. Тобто це був третій або четвертий візит. Минулого разу погрожували жінці зламати ногу, а під час цього приїзду погрожували мені зламати телефон та ногу, коли я почав їх знімати на відео".

За словами Ярослава, під час розмови з представниками військкомата, один з яких їв насіння та кидав лушпиння, було зроблено зауваження та прозвучала вимога залишити приміщення.

"Натомість на мою адресу лунали погрози", - каже Ярослав.

До цього автор відео додає, що відеозапис переглянуло в мережі більше 1 мільйона користувачів.

На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися до будинку чоловіка

"Я сказав "гостям ", що викличу поліцію, після чого військовий сказав, що він є майором міліції. Але його посвідчення було схоже на пенсійне. Виходить, що він взагалі своїми діями ганьбить військову форму. Цього разу повістку вони мені не виписали, але сказали, що наступного разу прийдуть з "ментами". Військовий, який є на відео, лисий, був такий злий на мене, що готовий був роздерти мене", - розповів нам Ярослав.

За словами Ярослава, він не ухиляється від військової служби, але вважає неприйнятним, коли представники ТЦК, незважаючи на заборону власника, вдираються до будинку та будять навіть 4-місячну дитину.

Як відомо, наразі одразу декілька структур перевіряють обставини того, що сталось в будинку Ярослава. Наприклад, речниця поліції Хмельниччини Інна Глега нам повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини цього гучного випадка, службове розслідування проводить Хмельницький обласний ТЦК. Якщо в діях військових будуть виявлені порушення, то справою може зацікавитись і Держбюро розслідувань.

Раніше повідомлялось, чи мають право військкоми заходити до житла.

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