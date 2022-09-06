Как хранить морковь в погребе, а как - в квартире: полезные лайфхаки

Хранение моркови – не простое дело. Чтобы она сохранилась целую зиму, нужно своевременно ее собрать, правильно подготовить к хранению. Как хранить морковь в погребе, где в квартире – рассказываем в материале ТСН. ua.
Как подготовить морковь к хранению
Чтобы морковь хорошо хранилась зимой, ее нужно своевременно и правильно собрать. Для определения готовности моркови к сбору нужно посмотреть на ее ботву – если нижние листья пожелтели, то морковь можно собирать.
- Перед тем, как выкапывать морковь, ее нельзя поливать. Иначе она не будет сочной.
- Лучше выкапывайте ее вечером, потому что за день корнеплоды накапливают сахар, а ночью его тратят.
- После уборки корнеплоды нужно высушить на свежем воздухе в течение 2-3 часов. При такой подготовке корнеплоды затягиваются микротравмой от механических повреждений.
- После сушки срезать ботву, она может перетянуть на себя нужную влагу и питательные вещества и таким образом уменьшит время хранения овощей. Сначала нужно убирать зеленую часть немного выше макушки, а затем отрезать от основания слой моркови в 0,5-1 см вместе с точкой роста.
- Желательно удалить тонкие кончики корнеплодов, ведь часто именно с них начинается гниение.
- Проверьте корнеплоды на наличие механических повреждений, болезней и вредителей, так как одна поврежденная морковь способна заразить всех остальных.
- Рекомендуется сортировать морковь по размеру плодов. В первую очередь лучше съесть мельчайшую морковь, затем среднюю и в конце – большую.
- Перед закладкой на хранение, морковь переносят в прохладное помещение с температурой воздуха +10 — +14°C на 7-10 дней.
Как хранить морковь в погребе
Температура подвала или подвала, где будет храниться морковь, должна быть в пределах -2…+2°C, влажность воздуха 90-95%. Еще в подвале должна быть достаточная, но не очень интенсивная вентиляция, ведь при большом количестве воздуха корнеплоды начнут прорастать.
Тару и сам подвал нужно очистить, продезинфицировать и убрать старые овощи, которые могут стать источником дополнительных проблем.
Хранение моркови в песке
Это оптимальный метод хранения моркови для тех у кого есть подвал – песок не дает моркови завянуть, задерживает развитие гнили и поддерживает постоянную температуру в хранилище.
Для хранения требуются песок, вода и ящики. Песок необходимо увлажнить в пропорции 1 л воды на песке ведро, высыпать мокрый песок в ящики слоем 3-5 см, сверху разложить морковь, присыпать слоем песка и снова выложить морковь. И так продолжать до заполнения ящика.
Хранение моркови в опилках, в луковой шелухе
Фитонциды опилок, так же как и луковой шелухи замедляют развитие грибков и бактерий на моркови, не дают корнеплодам прорасти. Морковь и опилки или шелуху необходимо выкладывать послойно.
Как хранить морковь в полиэтиленовых пакетах
Наполните плотно пакеты морковью и оставьте незакрытыми в прохладном месте. Почему незакрытыми – при хранении морковь выделяет углекислоту, когда мешок открыт, ее не так много накапливается. Именно это и предотвращает появление заболеваний. А если пакет закрыть, моркови нечем будет "дышать", и овощи пропадут. Если в пакете появится конденсат, значит, в погребе очень высокая влажность. Чтобы избавиться от конденсата, вокруг мешков размещают известь.
Хранение моркови в кастрюле
Морковь в подвале можно хранить в кастрюлях Сначала нужно подготовить морковь, после этого корнеплоды компактно положить в эмалированные кастрюли и сверху накрыть салфеткой или крышкой. Таким образом, морковь можно хранить в подвале до весны, но желательно периодически перебирать ее, чтобы там не появились вредители или инфекция.
Как сохранить морковь на грядке на зиму
Опытные огородники не выкапывают всю морковь, а оставляют часть урожая в почве до весны. Для этого листья у моркови удаляют. Затем грядки, где растет овощ, посыпают песком и покрывают пленкой. Поверх, чтобы уберечь морковь от морозов, еще покрывают листьями, торфом и снова пленкой.
Как хранить морковь в квартире.
Хранение моркови на балконе
Несколько месяцев морковь может лежать на балконе или лоджии. При температуре выше нуля морковь будет отлично хранится в ящике с опилками, шелухой на балконе. Если ожидаются заморозки, урожай следует накрыть толстой тканью, старым ковровым покрытием, одеялом или другой толстой тканью. А в сильный мороз, морковь следует занести в прохладное место в помещении.
Как правильно хранить морковь в холодильнике
В холодильнике морковь можно хранить в отделении овощей. Неочищенную морковь можно хранить в бумаге. Для этого корнеплоды обертывают в крепкую упаковочную бумагу или несколько слоев газеты. Упаковка позволяет моркови дышать и не дает появиться влаге, а если бумага станет влажной, ее нужно заменить. Очищенную морковь лучше хранить в пленке. Каждый очищенный и вымытый овощ заворачивают в пищевую пленку, в результате чего в плоды не будет попадать воздух и не появится конденсат.
Если морковь повреждена или мелкая, лучше ее заморозить. Для этого морковь нарезают или натирают на терке. После чего переводят в пластиковые контейнеры или пакеты и замораживают.
Читайте также: