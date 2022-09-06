Как хранить морковь в погребе, а как - в квартире: полезные лайфхаки

Хранение моркови – не простое дело. Чтобы она сохранилась целую зиму, нужно своевременно ее собрать, правильно подготовить к хранению. Как хранить морковь в погребе, где в квартире – рассказываем в материале ТСН. ua.

Как подготовить морковь к хранению

Чтобы морковь хорошо хранилась зимой, ее нужно своевременно и правильно собрать. Для определения готовности моркови к сбору нужно посмотреть на ее ботву – если нижние листья пожелтели, то морковь можно собирать.

Перед тем, как выкапывать морковь, ее нельзя поливать. Иначе она не будет сочной.

Лучше выкапывайте ее вечером, потому что за день корнеплоды накапливают сахар, а ночью его тратят.

После уборки корнеплоды нужно высушить на свежем воздухе в течение 2-3 часов. При такой подготовке корнеплоды затягиваются микротравмой от механических повреждений.

После сушки срезать ботву, она может перетянуть на себя нужную влагу и питательные вещества и таким образом уменьшит время хранения овощей. Сначала нужно убирать зеленую часть немного выше макушки, а затем отрезать от основания слой моркови в 0,5-1 см вместе с точкой роста.

Желательно удалить тонкие кончики корнеплодов, ведь часто именно с них начинается гниение.

Проверьте корнеплоды на наличие механических повреждений, болезней и вредителей, так как одна поврежденная морковь способна заразить всех остальных.

Рекомендуется сортировать морковь по размеру плодов. В первую очередь лучше съесть мельчайшую морковь, затем среднюю и в конце – большую.

Перед закладкой на хранение, морковь переносят в прохладное помещение с температурой воздуха +10 — +14°C на 7-10 дней.

Как хранить морковь в погребе

Температура подвала или подвала, где будет храниться морковь, должна быть в пределах -2…+2°C, влажность воздуха 90-95%. Еще в подвале должна быть достаточная, но не очень интенсивная вентиляция, ведь при большом количестве воздуха корнеплоды начнут прорастать.

Тару и сам подвал нужно очистить, продезинфицировать и убрать старые овощи, которые могут стать источником дополнительных проблем.

Хранение моркови в песке

Это оптимальный метод хранения моркови для тех у кого есть подвал – песок не дает моркови завянуть, задерживает развитие гнили и поддерживает постоянную температуру в хранилище.

Для хранения требуются песок, вода и ящики. Песок необходимо увлажнить в пропорции 1 л воды на песке ведро, высыпать мокрый песок в ящики слоем 3-5 см, сверху разложить морковь, присыпать слоем песка и снова выложить морковь. И так продолжать до заполнения ящика.

Хранение моркови

Хранение моркови в опилках, в луковой шелухе

Фитонциды опилок, так же как и луковой шелухи замедляют развитие грибков и бактерий на моркови, не дают корнеплодам прорасти. Морковь и опилки или шелуху необходимо выкладывать послойно.

Как хранить морковь в полиэтиленовых пакетах

Наполните плотно пакеты морковью и оставьте незакрытыми в прохладном месте. Почему незакрытыми – при хранении морковь выделяет углекислоту, когда мешок открыт, ее не так много накапливается. Именно это и предотвращает появление заболеваний. А если пакет закрыть, моркови нечем будет "дышать", и овощи пропадут. Если в пакете появится конденсат, значит, в погребе очень высокая влажность. Чтобы избавиться от конденсата, вокруг мешков размещают известь.

Хранение моркови в кастрюле

Морковь в подвале можно хранить в кастрюлях Сначала нужно подготовить морковь, после этого корнеплоды компактно положить в эмалированные кастрюли и сверху накрыть салфеткой или крышкой. Таким образом, морковь можно хранить в подвале до весны, но желательно периодически перебирать ее, чтобы там не появились вредители или инфекция.

Как сохранить морковь на грядке на зиму

Опытные огородники не выкапывают всю морковь, а оставляют часть урожая в почве до весны. Для этого листья у моркови удаляют. Затем грядки, где растет овощ, посыпают песком и покрывают пленкой. Поверх, чтобы уберечь морковь от морозов, еще покрывают листьями, торфом и снова пленкой.

Как хранить морковь в квартире.

Хранение моркови на балконе

Несколько месяцев морковь может лежать на балконе или лоджии. При температуре выше нуля морковь будет отлично хранится в ящике с опилками, шелухой на балконе. Если ожидаются заморозки, урожай следует накрыть толстой тканью, старым ковровым покрытием, одеялом или другой толстой тканью. А в сильный мороз, морковь следует занести в прохладное место в помещении.

Как правильно хранить морковь в холодильнике

В холодильнике морковь можно хранить в отделении овощей. Неочищенную морковь можно хранить в бумаге. Для этого корнеплоды обертывают в крепкую упаковочную бумагу или несколько слоев газеты. Упаковка позволяет моркови дышать и не дает появиться влаге, а если бумага станет влажной, ее нужно заменить. Очищенную морковь лучше хранить в пленке. Каждый очищенный и вымытый овощ заворачивают в пищевую пленку, в результате чего в плоды не будет попадать воздух и не появится конденсат.

Если морковь повреждена или мелкая, лучше ее заморозить. Для этого морковь нарезают или натирают на терке. После чего переводят в пластиковые контейнеры или пакеты и замораживают.

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