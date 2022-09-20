Как изготовить опору для кустов своими руками: пять способов

Если у вас в саду растут пионы, смородина, хризантемы, высокорослые флоксы, плетистые розы или крыжовник, стоит запомнить, что эти кусты нуждаются в опоре. Их можно изготовить самостоятельно из того, что есть под руками. Как оказать сопротивление для кустов — читайте в материале ТСН.ua.

Опора для кустов: зачем она нужна

Опора для кустов играет очень важную функцию. Ее нужно устанавливать, чтобы устранить сразу несколько проблем:

ветви не будут ложиться на землю – а потому не будет бесконтрольного размножения боковыми побегами;

ягоды и бутоны не будут касаться почвы и оставаться чистыми;

на приподнятых ветвях легче собирать ягоды;

кусты будут лучше переносить трудные погодные условия (ветер, дождь);

крона приобретет правильную форму;

участок будет выглядеть более ухоженным;

растения не будут гнить из-за контакта с землей.

Пять способов изготовить опору для кустов из подручных средств

В магазинах можно найти немало уже готовых опор, однако, по желанию сэкономить, можно изготовить такой предмет самостоятельно:

Деревянные колышки – самый доступный и самый простой способ. Если их правильно и качественно установить, такая опора прослужит не один год. Для одного куста нужно 4-5 колышков (остатки не толстого бруса, обрезки деревьев и т.п.). Их необходимо вбить в землю вокруг куста, чтобы над поверхностью осталось не более 50 см. К одной опоре прикрепляют проволоку или крепкий шпагат, приподнимая им ветки, лежащие на земле, а затем переходят к другой опоре, пока не получится законченная окантовка. Вместо проволоки можно использовать и деревянные брусья, тогда их нужно закрепить шурупами. Железная основа – это самая стойкая и долговечная опора. А если у вас уже есть обрезки труб, то на работу уйдет максимум час. Трубы забивают рядом с кустом, зафиксировав в отверстиях соответствующие размеру древесины (бруски, палки и т.п.). На них затем накладывают рельсы (например, узкую доску, тонкий брусок), которые крепятся шурупами. Основа из пластиковых труб – такая конструкция имеет презентабельный вид, а еще она достаточно долговечна. Вам понадобятся толстый одножильный провод в изоляции или арматурный стеклопластик (до 4 мм) – 4-5 метров и пластиковые трубы – 4 м. Трубы нужно нарезать, вбить в грунт, а на концах сделать отверстия для будущей окантовки. С газонных фонариков – если у вас есть поломанные фонарики, они еще могут понадобиться для опоры. Такая конструкция достаточно крепкая, однако на большие нагрузки она не рассчитана. Но для цветов и молодых кустов она будет идеальна. У фонариков нужно снять верхнюю часть с плафоном. Вбить получившуюся пустотелую трубу в землю вокруг куста, а затем сделать окантовку из проволоки. Металлопластиковые трубы – практичная и очень красивая на вид опора для кустов. Чтобы она была устойчивой, вам понадобится всего три стойки. Трубу для этого нужно нарезать на три одинаковых отрезка (70-90 см), а из остатков сделать два обруча. Для гибки трубы можно использовать бочку. После того как вы намотали на нее трубу, последнюю нужно зафиксировать десятисантиментным отрезком шланга. Так окружность не будет разворачиваться. В верхнюю часть стоек забейте деревянные колышки. Именно на них будет фиксироваться верхний обруч с помощью шурупов или гвоздей. А второй обруч надавливается на нижнюю часть, и так конструкция устанавливается. Нижний обруч должен размещаться на 20-30 см выше земли.

Если делать правильную и своевременную обрезку кустарников и кустов, можно не беспокоиться об опорах. Однако в период вегетации и цветения гортензий, пионов и других цветов опора для куста очень важна.