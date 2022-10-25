Как можно постирать вещи в стиральной машинке, когда нет подачи воды

Рассказываем, как постирать вещи в стиральной машинке, когда отсутствует подача воды из водопровода.
Как постирать вещи в машинке автомат без воды
- Как при обычной стирке, загрузите одежду в барабан стиральной машинки и плотно закройте дверцу, засыпте порошок или залейте гель в соответствующие отсеки.
- Наберите много теплой воды. В конце концов, температура воды не имеет значения, потому что стиральная машина сама подогревает воду до выставленной температуры.
- Включите машинку, выберите требуемый режим стирки.
- Когда стиральная машинка начнет характерно гудеть, пытаясь набрать воду для запуска стирки, нужно быстро налить воду где-то около литра в отсек для стирального порошка. Воду нужно залить как можно быстрее так, чтобы вымылся весь засыпанный порошок. Воду нужно заливать все время, пока характерно гудит машинка. Гудеть она будет, пока ей не будет достаточно воды для стирки. А как только воды будет достаточно, начнется процесс стирки. Важно заливать воду так быстро, как делает машинка, набирая воду из водопровода.
- Затем оставьте машинку на тот период времени, который предусматривает выбранный режим стирки. Будьте начеку – важно следить за временем, чтобы не упустить момент, когда стиральная машинка сольет воду и для полоскания ей снова нужна будет новая вода, которую нужно будет заливать.
- Далее для режима полоскания заливаем новую воду таким же способом, как в начале стирки, чтобы машинка могла начать процесс полоскания. На этот раз воды понадобится больше. Если в выбранной программе стирки есть дополнительное полоскание, воду придется заливать еще и в третий раз. После последнего полоскания машина сольет воду и начнет процесс отжима.
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