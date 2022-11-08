Как отличить подлинный рис от подделки: лайфхаки для проверки его качества

Оказывается на прилавках наших магазинов можно встретить поддельный рис, который производится с добавлением синтетических полимеров. Известно, что настоящий рис – ценный продукт, содержащий витамины В1, В2, В3, В6, РР, А, Е, а также калий, фосфор, цинк, железо, кальций, йод, селен и 8 аминокислот, необходимых для питания клеток. Поддельный рис не только не приносит пользы, но может накапливаться в организме и вызывать ряд тяжелых заболеваний.

По вкусу поддельный рис практически не отличается от настоящего, наверное благодаря тому, что в его составе есть натуральный продукт – крахмал. Тем более что его производители, чтобы он имел свой естественный запах после варки, дополнительно обрабатывают его специальным ароматизатором.

Как отличить искусственный рис от настоящего

На этапе покупки понять настоящий ли рис, практически невозможно. Разве что подозрение могут вызвать неправильная форма и одинаковый размер зерен.

Проверить, настоящий ли рис можно в домашних условиях следующими способами:

Самый простой способ – водой. Если залить водой рис, настоящие зернышки опустятся на дно. Если пластиковый рис, он будет плавать на поверхности. Если залить водой рис на несколько дней, через некоторое время жидкость с рисом начнет очень неприятно пахнуть, а рис — покроется плесенью. Еще один вариант обнаружить поддельный рис – поджечь его. От пластмассового риса соответственно появится запах пластика. Настоящий рис не будет гореть, только появится копоть. Если растереть натуральный рис в ступке, то можно получить белую рисовую муку. Если в результате растирания появится порошок желтого цвета, это свидетельствует о том, что рис изготовлен из пластика.

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