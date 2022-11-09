Как отучить кота царапать мебель: советы специалистов

Практически каждый владелец кота сталкивался с проблемой, когда его любимец начинает точить когти о мебель. ТСН.ua разобрался, как отучить кота царапать диван и почему он это делает.

Как пишет The Washington Post, полностью отучить кота царапать мебель не удастся, ведь это – базовая потребность животных. Однако вы можете сделать так, чтобы уберечь от острых когтей диваны, кресла и ковры.

Почему ваша кошка царапает мебель

Это вполне природное явление, имеющее несколько объяснений. Прежде всего, так кошки держат свои когти в идеальной форме.

Также царапание — кошачий способ обозначить территорию, ведь остаются не только визуальные признаки (сами царапины), но и феромоны, выделяемые через лапы животного.

Точить когти – естественная потребность кошек / Фото: pixabay.com

А еще кошки так делают растяжку. Ведь во время царапания мебели или других поверхностей их мышцы разогреваются. К сожалению, кошки, живущие в квартирах и не выходящие гулять на природу, не имеют возможности удовлетворить свои естественные потребности, а поэтому им приходится использовать для этого диваны и ковры.

Как отучить кота царапать диван — поможет "правильная" когтеточка

Когтеточка – идеальный способ решить проблему. Ведь тогда у вашей кошки будет специальное место, где она сможет точить когти. Однако животному нужно определенное время, чтобы животное поняло, для чего нужен новый объект и что с ним делать.

Прежде всего, нужно выбрать "правильную" когтеточку. Одним из факторов, которые важно учитывать при ее покупке, является текстура. Некоторые кошки любят картонные варианты, в то время как другие будут точить когти лишь о шершавые сизалевы когтеточки.

Также важно определиться с тем, какая когтеточка будет более комфортной для вашего любимца – горизонтальная или вертикальная. Большинство кошек любят те варианты, на которые можно вылезть, но некоторые предпочитают горизонтальные поверхности, которые остаются на одном уровне с полом.

Как отучить кота царапать диван? Нужна когтеточка / Фото: Pexels

Если вы решили остановиться на последнем варианте, нужно обратить внимание, чтобы когтеточка была достаточно крепкой. Специалист по поведению кошек и автор книги "Total Cat Mojo" Джексон Гэлакси отмечает — человеческая мебель для кошки привлекательна тем, что она не опрокидывается, когда животное тянется вниз во время растяжки. Поэтому, если нужно заменить коту диван или мягкое кресло, лучше выбирать горизонтальную когтеточку на достаточно жесткой основе.

Не менее важное – местоположение царапинки. По словам клинического доцента Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии Сары Эверетт, кошки больше всего хотят обозначить своей территорией те места в доме, где они получают больше внимания от своих владельцев (игры, объятия и т.д.). Также она подчеркивает, что кошек не интересуют "безлюдные" места. А потому, если вы установите там когтеточку, то не получите никакого результата. А чтобы побыстрее сделать объект привлекательным для кошки, можно примотать к нему кошачью мяту.

Специалисты отмечают — если кошка подошла к когтеточке и начала там точить когти, нужно ее поощрить. Например, похвалить, дать что-нибудь вкусненькое. Тогда в следующий раз она пойдет к когтеточке с большим желанием.

"Кошачий маникюр" или колпачки на когти — помогут ли они отучить кота царапать мебель

Колпачки на когте — как отучить кота царапать мебель / Фото: pixabay.com

Некоторые животные более активны, а поэтому хуже поддаются дрессировке. Они продолжают портить мебель даже после того, как их хозяева приобрели когтеточку. В таком случае эксперты советуют обратить внимание на колпачки, которые одеваются на когти. В Сети их еще называют "мягкие лапки" или "кошачий маникюр". Последнее название связано с тем, что колпачки бывают разных цветов, а поэтому кошка выглядит так, будто у нее яркий маникюр.

Колпачки держатся на когтях от 3 до 6 недель и помогают защитить мебель от царапин, даже тогда, когда кошка продолжает ее царапать. Они не причиняют животному увечий или боли, а потому являются оптимальным решением проблемы.

В 90-х годах прошлого столетия была распространена процедура удаления когтей, которую проводили во многих ветеринарных клиниках. По словам автора книги "Мур: наука, как сделать вашу кошку счастливой" и эксперта по поведению животных Зази Тодда, удаление когтей — жестокая процедура, после которой кот еще долго испытывает боль. Сегодня все больше клиник за границей отказываются от удаления когтей. А в некоторых штатах США (Нью-Йорк, Мэриленд) даже существует запрет на данную процедуру.

Как защитить мебель от царапания

Как защитить мебель от царапания / Фото: Pexels

Чтобы уберечь любимый диван или мягкое кресло от острых когтей, обклейте двухсторонним скотчем наиболее привлекательные участки. Для многих кошек это сделает процесс царапания менее комфортным и приятным.

Выбирая мебель, обращайте внимание на материалы, которые больше всего нравятся вашим животным. Например, если кошка любит царапать неровную поверхность, лучше выбирать мебель, обивка которой мягкая и гладкая.

Зази Тодд объяснил, что новая мебель также помогает лучше дрессировать животное, ведь она еще не пахнет хозяевами, поэтому кошку легче приучить пользоваться когтеточкой.

Иногда лучше позволить своим котам победить

Иногда в борьбе с котами против царапания дивана стоит просто сдаться. Как рассказала The Washington Post хозяйка кошки по имени Пайк, в ее доме есть одно мягкое кресло, о которое ее животное любит точить когти. Оно и стало когтеточкой. Кресло оставили намеренно, чтобы защитить другую мебель.

Хозяйка Пайн объяснила: "Когда у нас гости, мы убираем кресло из комнаты, потому что оно выглядит отвратительно. Но остальное время этот предмет мебели принадлежит кошке. Он стал кошачьей когтеточкой, на которой кто-то может время от времени сидеть".