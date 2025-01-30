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Как получить субсидию на дрова и уголь: пошаговая инструкция

Как получить субсидию на дрова и уголь: пошаговая инструкция

Субсидии на дрова.

Если семья уже получает субсидию, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.

Украинские семьи могут получить субсидию на приобретение дров или твердого топлива в рамках инициативы "Зимняя поддержка", которую ввели президент Владимир Зеленский и правительство.

Об этом сообщило Правительство Украины.

Размер помощи

Сумма выплат зависит от доходов семьи и вида топлива:

  • До 7,41 т дров или до 2,23 т угля
  • Максимальная помощь – до 21 тысячи гривен в год

Кто может получить субсидию

Претендовать на выплату могут семьи, которые:

  • Используют дрова или уголь для отопления.
  • Уже получают субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги
  • Требуют дополнительной поддержки в отопительный сезон

Как подать заявку

Оффлайн :

  • В территориальных подразделениях Пенсионного фонда
  • В местных органах власти (сельские, поселковые, городские советы)
  • Через ЦНАП

Онлайн:

  • На вебпортале Пенсионного фонда или через мобильное приложение ПФУ
  • Через портал "Действие"
  • На официальном сайте Минсоцполитики

Если семья уже получает субсидию или льготы, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.

Необходимые документы

  • Паспорт или ID-карта
  • Идентификационный код
  • Справка о составе семьи
  • Справка о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев
  • Документ о праве собственности или аренде жилья
  • Квитанции об оплате коммунальных услуг

Напомним, в Украине произошли некоторые изменения по порядку учета доходов для расчета субсидий. Отдельные государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.

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