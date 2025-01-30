Как получить субсидию на дрова и уголь: пошаговая инструкция

Если семья уже получает субсидию, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.

Украинские семьи могут получить субсидию на приобретение дров или твердого топлива в рамках инициативы "Зимняя поддержка", которую ввели президент Владимир Зеленский и правительство.

Об этом сообщило Правительство Украины.

Размер помощи

Сумма выплат зависит от доходов семьи и вида топлива:

До 7,41 т дров или до 2,23 т угля

Максимальная помощь – до 21 тысячи гривен в год

Кто может получить субсидию

Претендовать на выплату могут семьи, которые:

Используют дрова или уголь для отопления.

Уже получают субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги

Требуют дополнительной поддержки в отопительный сезон

Как подать заявку

Оффлайн :

В территориальных подразделениях Пенсионного фонда

В местных органах власти (сельские, поселковые, городские советы)

Через ЦНАП

Онлайн:

На вебпортале Пенсионного фонда или через мобильное приложение ПФУ

Через портал "Действие"

На официальном сайте Минсоцполитики

Если семья уже получает субсидию или льготы, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.

Необходимые документы

Паспорт или ID-карта

Идентификационный код

Справка о составе семьи

Справка о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев

Документ о праве собственности или аренде жилья

Квитанции об оплате коммунальных услуг

Напомним, в Украине произошли некоторые изменения по порядку учета доходов для расчета субсидий. Отдельные государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.