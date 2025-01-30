Как получить субсидию на дрова и уголь: пошаговая инструкция

Если семья уже получает субсидию, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.
Украинские семьи могут получить субсидию на приобретение дров или твердого топлива в рамках инициативы "Зимняя поддержка", которую ввели президент Владимир Зеленский и правительство.
Об этом сообщило Правительство Украины.
Размер помощи
Сумма выплат зависит от доходов семьи и вида топлива:
- До 7,41 т дров или до 2,23 т угля
- Максимальная помощь – до 21 тысячи гривен в год
Кто может получить субсидию
Претендовать на выплату могут семьи, которые:
- Используют дрова или уголь для отопления.
- Уже получают субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги
- Требуют дополнительной поддержки в отопительный сезон
Как подать заявку
Оффлайн :
- В территориальных подразделениях Пенсионного фонда
- В местных органах власти (сельские, поселковые, городские советы)
- Через ЦНАП
Онлайн:
- На вебпортале Пенсионного фонда или через мобильное приложение ПФУ
- Через портал "Действие"
- На официальном сайте Минсоцполитики
Если семья уже получает субсидию или льготы, повторно подавать заявку не нужно – выплата будет перечислена автоматически.
Необходимые документы
- Паспорт или ID-карта
- Идентификационный код
- Справка о составе семьи
- Справка о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев
- Документ о праве собственности или аренде жилья
- Квитанции об оплате коммунальных услуг
Напомним, в Украине произошли некоторые изменения по порядку учета доходов для расчета субсидий. Отдельные государственные выплаты, в частности "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.