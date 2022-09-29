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Как сохранить чистоту окон на долгое время: помогут всего два ингредиента

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Как сохранить чистоту окон на долгое время: помогут всего два ингредиента

Как сделать окна чистыми на долгое время

Хозяйки, как бы хорошо ни помыли окна, знают, что результат сохраняется буквально до первого дождя. Однако некоторые женщины моют окна буквально пару раз в год, потому что знают секрет, как сделать, чтобы они сияли вне зависимости от погоды.

Как сохранить чистыми окна в течение долгого времени

Важно не только тщательно вымыть окна, но и покрыть стекло защитным от грязи слоем. Средство не нужно покупать в магазине, приготовить его можно самостоятельно.

Чтобы приготовить средство для окон, нужно соединить половину стакана воды, столовую ложку любого кондиционера для волос и ложку аптечного глицерина. Моем окна, наносим на них приготовленное средство. Лучше его распылить, поскольку это облегчит его равномерное распределение. После этого отполируйте стекло и на несколько месяцев можно забыть о мытье окон.

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Дата публикации
Просмотры
155
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