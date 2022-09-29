Как сохранить чистоту окон на долгое время: помогут всего два ингредиента

Хозяйки, как бы хорошо ни помыли окна, знают, что результат сохраняется буквально до первого дождя. Однако некоторые женщины моют окна буквально пару раз в год, потому что знают секрет, как сделать, чтобы они сияли вне зависимости от погоды.

Как сохранить чистыми окна в течение долгого времени

Важно не только тщательно вымыть окна, но и покрыть стекло защитным от грязи слоем. Средство не нужно покупать в магазине, приготовить его можно самостоятельно.

Чтобы приготовить средство для окон, нужно соединить половину стакана воды, столовую ложку любого кондиционера для волос и ложку аптечного глицерина. Моем окна, наносим на них приготовленное средство. Лучше его распылить, поскольку это облегчит его равномерное распределение. После этого отполируйте стекло и на несколько месяцев можно забыть о мытье окон.

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