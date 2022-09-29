Зеленский созывает 30 сентября срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Повестка дня и другие подробности заседания СНБО будут объявлены позже.
Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в Сети.
"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже",– говорится в коротком заявлении.
Заметим, представитель президента России Дмитрий Песков анонсировал, что именно 30 сентября в Кремле состоится подписание договора о "присоединении" к РФ оккупированных территорий Украины.
Накануне Зеленский предупредил, что очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, "что с этим президентом России не о чем говорить".
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