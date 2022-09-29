Як зберегти чистоту вікон на довгий час: допоможуть всього два інгредієнти

Господині, як би добре не помили вікна, знають, що результат зберігається буквально до першого дощу. Однак деякі жінки миють вікна буквально пару разів на рік, тому що знать секрет, як зробити, щоб вони сяяли незалежно від погоди.

Як зберегти чистими вікна протягом довгого часу

Важливо не лише ретельно помити вікна, а й покрити скло захисним від бруду шаром. Засіб не потрібно купувати в магазині, приготувати його можна самостійно.

Щоб приготувати засіб для вікон потрібно з'єднати половину склянки води, столову ложку будь-якого кондиціонера для волосся та ложку аптечного гліцерину. Миємо вікна, наносимо на них приготований засіб. Найкраще його розпилити, оскільки це полегшить його рівномірний розподіл. Після цього відполіруйте скло і на кілька місяців можна забути про миття вікон.

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