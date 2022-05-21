Как убрать запах секонд-хенда из вещей в домашних условиях

Обычно под секонд-хендом подразумевают подержанную одежду и вещи. Но это не совсем так. Главное, что определяет секонд-хенд, так это отсутствие на них бирки. Это может быть поддержанный товар, и товар цена на которого снижена, "залежавшийся" товар из фирменных магазинов

Весь секонд-хенд проходит обязательную санитарную обработку формалином и паром. После санитарной обработки вещи приобретают специфический не очень приятный запах. Многие люди как раз и отпугивают этот специфический запах секонд-хенда при покупке секонд-хенда.

Рассказываем, как избавиться от запаха секонд-хенда.

Самое простое, что можно сделать — это тщательно постирать вещи из секонд-хенда двойной порцией дезодорирующего порошка и антисептическим эффектом при максимальной доступной для ткани температуре. Затем включите дополнительное полоскание с кондиционером для белья. Просушите на свежем воздухе, лучше на солнце 2-3 дня. Этот метод работает, если запах не силен. Замочить в сутки в холодной воде с двумя колпаками ополаскивателя. Периодически вещи перемешивают. В 5 л теплой воды разбавить одну столовую ложку 10% нашатырного спирта. Если вещь из натуральной ткани – замочить в растворе в час. Если вещи синтетические – на 6 часов. После замачивания просушите одежду на свежем воздухе 2-3 часа. Затем постирать в стиральной машине при максимально допустимой для ткани температуре, добавить ополаскиватель или пару капель эфирного масла. Просушить на открытом воздухе. При таком способе нужно помнить, что нельзя замачивать одновременно вещи разного цвета. Ароматизированная морская соль с сильными ароматами, такими как морской, цитрус, хвоя. Растворите на 5 кг одежды примерно 1 кг соли в воде. Замочить одежду из секонд-хенда на 2 часа и постирать в стиральной машине с порошком. Этот метод подходит еще и для тех, кто хочет смыть "чужую энергетику". Желательно найти ароматизированную соль без красителя из-за того, что краситель может повлиять на цвет. В 10 литрах теплой воды растворить 100 мл уксуса, 100 г соли и 50 г соды и замочить вещи в растворе до 8 часов. После замачивания вещи выжать, прополоскать и постирать в машинке с порошком и ополаскивателем. Водяным паром из утюга. Способ подходит тканям из вискозы или хлопка. Вещь надо постирать, высушить и прогладить при максимально допустимой температуре с сильным представлением пара. Для кожевенных изделий, изделий из натурального или искусственного меха можно попробовать минусовые температуры. Повесить изделие на 2-3 дня на морозный свежий воздух. Затем положить в герметичный мешок с тканью, пропитанной эфирным маслом и оставить на время. Вещи, которые нельзя стирать, например, верхнюю одежду необходимо положить в большой пакет и пересыпать содой. Сода впитывает неприятный запах и даже если запах полностью не исчезнет, то станет гораздо слабее. Затем проветрите вещь в течение нескольких дней на свежем воздухе. Вместо соды или вместе с содой в пакет можно положить активированные угли, пакетики с чаем, другие сорбенты. Все эти сорбенты можно использовать, чтобы убрать запах секонд-хенда из обуви. Обувь помещают в пакет, кладут туда любой сорбент, пакет плотно завязывают и через несколько дней обувь вынимают. Затем продезинфицировать обувь перекисью водорода.

Читайте также:

Для чего нужно 3 отсека в лотке для порошка стиральной машинки

Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: лучшие советы

Почему губки для мытья посуды разного цвета: вы точно этого не знали

Как почистить уплотнительную резину стиральной машинки от плесени: бюджетные варианты