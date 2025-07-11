Как узнать свой трудовой стаж в Украине: удобные способы

Трудовой стаж можно проверить в «Дії» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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Граждане Украины могут самостоятельно отслеживать свой страховой стаж с помощью онлайн-сервисов.

Если вам нужно проверить свой трудовой стаж, что важно для расчета пенсии, есть несколько удобных и быстрых вариантов. Это можно сделать через Пенсионный фонд и с помощью популярных онлайн-сервисов.

Как узнать свой стаж через «Дію»

Для этого нужно зайти в приложение, выбрать раздел, связанный с государственными услугами («Услуги» или «Мои документы») и найти информацию о своем страховом стаже. Приложение автоматически подтянет данные из реестра Пенсионного фонда Украины. Это быстро и удобно, поскольку все данные находятся в одном месте.

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Как узнать свой стаж в Пенсионном фонде Украины

Для этого можно зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. На сайте Пенсионного фонда вы сможете получить полную информацию о своем страховом и пенсионном стаже, а также о суммах, перечисленных в фонд.

Как узнать свой стаж через «Приват24»

Откройте приложение, перейдите в раздел «Услуги» и выберите «Запросы в Пенсионный фонд». В этом разделе можно отправить запрос в Пенсионный фонд Украины для получения данных о страховом стаже.

В форме запроса укажите ваш ИНН (идентификационный налоговый номер) и подтвердите отправку. Обычно система автоматически заполняет данные, но их, возможно, потребуют подтвердить. После обработки запроса вы получите информацию о страховом стаже, которая будет включать все периоды работы и начисленные страховые взносы.

Ранее сообщалось, что в июле украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных выплат, которые помогут увеличить их ежемесячный доход. Эти надбавки относятся к разным категориям граждан — от возрастных групп до тех, кто нуждается в особом уходе или имеет почетный статус. Важно, что некоторые из них начисляются автоматически, без необходимости подавать отдельные заявления.

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