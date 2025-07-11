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Як дізнатися свій трудовий стаж в Україні: зручні способи
Щоб перевірити свій страховий стаж онлайн, найкраще скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Також можна отримати довідку про страховий стаж через застосунок «Дія».
Громадяни України можуть самостійно відстежувати свій страховий стаж за допомогою онлайн-сервісів.
Якщо вам потрібно перевірити свій трудовий стаж, що є важливим для розрахунку пенсії, є кілька зручних і швидких варіантів. Це можна зробити через Пенсійний фонд і за допомогою популярних онлайн-сервісів.
Як дізнатися свій стаж через «Дію»
Для цього потрібно зайти в застосунок, вибрати розділ, пов’язаний із державними послугами («Послуги» або «Мої документи») і знайти інформацію про свій страховий стаж. Застосунок автоматично підтягне дані з реєстру Пенсійного фонду України. Це швидко і зручно, оскільки всі дані перебувають в одному місці.
Як дізнатися свій стаж у Пенсійному фонді України
Для цього можна зареєструватися на офіційному сайті фонду або відвідати відділення особисто. На сайті Пенсійного фонду ви зможете отримати повну інформацію про свій страховий і пенсійний стаж, а також про суми, перераховані до фонду.
Як дізнатися свій стаж через «Приват24»
Відкрийте застосунок, перейдіть у розділ «Послуги» та виберіть пункт «Запити до Пенсійного фонду». У цьому розділі можна надіслати запит до Пенсійного фонду України для отримання даних про страховий стаж. У формі запиту вкажіть ваш ІПН (ідентифікаційний податковий номер) і підтвердьте надсилання. Зазвичай система автоматично заповнює дані, але їх, можливо, знадобитися підтвердити. Після опрацювання запиту ви отримаєте інформацію про свій страховий стаж, яка включатиме всі періоди роботи і нараховані страхові внески.
Раніше повідомлялося, що у липні українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат, які допоможуть збільшити їхній щомісячний дохід. Ці надбавки стосуються різних категорій громадян — від вікових груп до тих, хто потребує особливого догляду чи має почесний статус. Важливо, що деякі з них нараховуються автоматично, без потреби подавати окремі заяви.