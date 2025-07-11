Як дізнатися свій трудовий стаж в Україні: зручні способи

Трудовий стаж можна перевірити у «Дії» / © Державна податкова служба України/Facebook

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Громадяни України можуть самостійно відстежувати свій страховий стаж за допомогою онлайн-сервісів.

Якщо вам потрібно перевірити свій трудовий стаж, що є важливим для розрахунку пенсії, є кілька зручних і швидких варіантів. Це можна зробити через Пенсійний фонд і за допомогою популярних онлайн-сервісів.

Як дізнатися свій стаж через «Дію»

Для цього потрібно зайти в застосунок, вибрати розділ, пов’язаний із державними послугами («Послуги» або «Мої документи») і знайти інформацію про свій страховий стаж. Застосунок автоматично підтягне дані з реєстру Пенсійного фонду України. Це швидко і зручно, оскільки всі дані перебувають в одному місці.

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Як дізнатися свій стаж у Пенсійному фонді України

Для цього можна зареєструватися на офіційному сайті фонду або відвідати відділення особисто. На сайті Пенсійного фонду ви зможете отримати повну інформацію про свій страховий і пенсійний стаж, а також про суми, перераховані до фонду.

Як дізнатися свій стаж через «Приват24»

Відкрийте застосунок, перейдіть у розділ «Послуги» та виберіть пункт «Запити до Пенсійного фонду». У цьому розділі можна надіслати запит до Пенсійного фонду України для отримання даних про страховий стаж. У формі запиту вкажіть ваш ІПН (ідентифікаційний податковий номер) і підтвердьте надсилання. Зазвичай система автоматично заповнює дані, але їх, можливо, знадобитися підтвердити. Після опрацювання запиту ви отримаєте інформацію про свій страховий стаж, яка включатиме всі періоди роботи і нараховані страхові внески.

Раніше повідомлялося, що у липні українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат, які допоможуть збільшити їхній щомісячний дохід. Ці надбавки стосуються різних категорій громадян — від вікових груп до тих, хто потребує особливого догляду чи має почесний статус. Важливо, що деякі з них нараховуються автоматично, без потреби подавати окремі заяви.