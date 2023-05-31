Какая зарплата у полицейских Украины в 2023 году

Сколько получают полицейские сегодня, из чего состоит их денежное обеспечение

Какие зарплаты у работников Нацполиции, из чего состоит их денежное обеспечение

В соответствии с частями первой и второй статьи 94 Закона Украины О Национальной полиции полицейские получают денежное довольствие, размер которого определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания.

Как сообщили в Национальной полиции, денежное довольствие полицейских состоит из следующих частей:

Должностного оклада по занимаемой должности.

Оклада по специальному званию.

Ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер).

Премий и одноразовых дополнительных видов денежного довольствия.

Какой средний размер заработной платы полицейских в Украине

С февраля 2023 года ежемесячное (основное) денежное довольствие, без дополнительного вознаграждения, для работников Нацполиции выросло. Сегодня, как сообщили в Нацполиции, полицейские в Украине получают не менее 17 000 грн. в месяц.

Согласно данным сайта work.ua, в среднем полицейский в Украине зарабатывает 19 500 грн в месяц.

Дополнительное денежное вознаграждение полицейских: сколько получают и от чего оно зависит

Согласно Приказу № 38, который внес изменения в Порядок № 775 на период действия военного положения, дополнительное вознаграждение полицейским выплачивается в размерах:

До 10 тысяч грн — полицейским, кроме указанных в п. 2, пропорционально в расчете на месяц, а тем из них, которые осуществляют полномочия полиции в местах нанесения ракетных ударов и/или ударов беспилотных летательных аппаратов, размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 30 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени их осуществления.

До 30 тысяч грн – полицейским, проходящим службу на территориях Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, отдельных районов и общин Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской области пропорционально в расчете на месяц.

До 100 тысяч грн — полицейским, указанным в подпунктах 1, 2, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мер, в расчете на месяц пропорционально участию в боевых действиях или мероприятиях.

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арплаты у работников Нацполиции, из чего состоит их денежное довольствие

В соответствии с частями первой и второй статьи 94 Закона Украины О Национальной полиции полицейские получают денежное довольствие, размер денежного довольствия полицейских определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания.

Как сообщили в Национальной полиции отметили, денежное довольствие полицейских состоит из следующих частей:

Должностного оклада по занимаемой должности.

Оклада по специальному званию.

Ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер).

Премий и одноразовых дополнительных видов денежного довольствия.

Какой средний размер заработной платы полицейских в Украине

С февраля 2023 года ежемесячное (основное) денежное довольствие, без дополнительного вознаграждения, для работников Нацполиции выросло. Сегодня, как сообщили в Нацполиции, полицейские в Украине получают не менее 17 000 грн. в месяц.

Согласно данным сайта work.ua, в среднем полицейский в Украине зарабатывает 19 500 грн в месяц.

Дополнительное денежное вознаграждение полицейских: сколько получают и от чего оно зависит

Согласно Приказу № 38, который внес изменения в Порядок № 775 на период действия военного положения, дополнительное вознаграждение полицейским выплачивается в размерах:

До 10 тысяч грн — полицейским, кроме указанных в п. 2, пропорционально в расчете на месяц, а тем из них, которые осуществляют полномочия полиции в местах нанесения ракетных ударов и/или ударов беспилотных летательных аппаратов, размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 30000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени их осуществления.

До 30 тысяч грн – полицейским, проходящим службу на территориях Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, отдельных районов и общин Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской области пропорционально в расчете на месяц.

До 100 тысяч грн — полицейским, указанным в подпунктах 1, 2, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мер, в расчете на месяц пропорционально участию в боевых действиях или мероприятиях.

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