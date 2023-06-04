Какие уловки мужчины используют, чтобы уехать за границу

В Украине продолжается режим военного положения, предусматривающий запрет мужчинам от 18 до 60 лет покидать территорию страны. Однако за пределами пунктов пропуска мужчины пытаются пересечь границу государственной границы.

Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, в пунктах пропуска мужчины, как правило, пытаются использовать поддельные документы. В частности, документы из военкоматов, которые определяют, пригодны ли они к военной службе.

"Или же, как мы часто видим, мужчины подделывают документы о своих детях. К примеру, у них нет троих детей в возрасте до 18 лет. Однако они пытаются на паспортный контроль предоставить свидетельства о рождении, что у них якобы трое детей. Или, как ни досадно, предоставляются иногда свидетельства о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу. Поэтому все документы, которые мужчины предоставляют для проверки, по условиям пересечения границы, позволяют пересечь границу. Наши военнослужащие подробно проверяют, нет ли у них признаков подделок", – сказал он.

Какие категории мужчин могут пересекать границу в 2023 году

Снятие с учета по состоянию здоровья

Покинуть территорию Украины могут мужчины, которые сняты с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформлена инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Трое и больше детей

Мужчины, которые заботятся о трех и более детях младше 18 лет, тоже могут выезжать за границу. При этом не играет роли, или дети от одного брака, или от разных женщин.

Временно непригодны

На основании справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к военной службе сроком до шести месяцев.

Таким гражданам выезд за пределы Украины разрешен, однако перед этим следует обязательно собрать все необходимые документы, подтверждающие статус.

Сопровождение

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Военные

Военнослужащие имеют право пересекать границу, но только в нескольких случаях:

Если военный ранен и нуждается в лечении или реабилитации за границей.

Для этого нужно направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение.

Водители и волонтеры

Границу могут пересекать водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железной дороги и моряки

Работникам железнодорожного транспорта, а также морякам, работающим на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или подготовка на судах. Чтобы уехать за границу, этой категории мужчин нужно показать следующие документы:

трудовой договор

письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут мужчины, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте.

А вот с января 2023 года выехать за границу не смогут чиновники, представители местной власти, народные депутаты, прокуроры и т.д. Соответствующее решение принял СНБО. Основанием для выезда за границу для таких лиц может быть исключительно служебная командировка.

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