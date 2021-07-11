Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июля

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

По состоянию на утро 11 июля в Украине зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 374 выздоровели. Було проведено 25 356 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 241 043 людей;

выздоровели — 2 177 293;

летальных исходов — 52 597;

проведения ПЦР-тестов — 11 033 147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Напомним, накануне, 10 июля в Украине обнаружили 507 случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 20 человек, а 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

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