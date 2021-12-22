Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 6 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 22 декабря зафиксировано 6 363 новых случая коронавируса, за сутки от COVID-19 умер 301 человек, 19 494 пациента выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 2 241 человек, а 119 129 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 623 079 человек;

поправилось – 3 376 899 человек;

летальных исходов – 93 909;

проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. Всего проведено 27 603 218 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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