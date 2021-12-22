Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, один боец ранен

Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, один боец ранен

Противник использует запрещенное вооружение.

За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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В частности, враг стрелял:

В направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро"

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

США ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе | Новости мира

Как сообщалось, тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе. Россия планирует вторжение в Украину 24 декабря.

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