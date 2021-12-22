Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, один боец ранен

Противник использует запрещенное вооружение.
За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия
- Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
- В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро"
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Как сообщалось, тревожные новости поступили из Великобритании – там пишут, что РФ нападет на Украину уже на этой неделе. Россия планирует вторжение в Украину 24 декабря.
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