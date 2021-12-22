Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 22 грудня зафіксовано 6 363 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 301 людина, 19 494 пацієнти одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 241 особу, а 119 129 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 623 079 осіб;

одужало – 3 376 899 осіб;

летальних випадків – 93 909;

проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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