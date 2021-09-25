Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 8 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 133 человека, 2 821 пациент выздоровел.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 035 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 39 360 человек;
- методом ИФА — 10 699 человек;
- экспресс-тестами — 29 020 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 387 750 человек;
- выздоровели — 2 243 209 человек;
- летальных исходов — 55 557;
- проведено ПЦР-тестов — 12 673 213.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.