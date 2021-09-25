Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 8 тисяч.
В Україні станом на ранок 25 вересня зафіксовано 8 267 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 133 людини, 2 821 пацієнт одужав.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 035 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 39 360 осіб;
- методом ІФА – 10 699 осіб;
- експрес-тестами – 29 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 387 750 осіб;
- одужало – 2 243 209 осіб;
- летальних випадків – 55 557;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 673 213.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.