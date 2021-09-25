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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 8 тисяч.

В Україні станом на ранок 25 вересня зафіксовано 8 267 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 133 людини, 2 821 пацієнт одужав.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 035 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 39 360 осіб;
  • методом ІФА – 10 699 осіб;
  • експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 387 750 осіб;
  • одужало – 2 243 209 осіб;
  • летальних випадків – 55 557;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 673 213.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях. 

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