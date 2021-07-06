Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июля

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 6 июля зафиксировано 541 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 1086 выздоровели. Было проведено 40 517 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

214822

197

5201

0

205574

187

Винницкая

71146

13

1693

2

69281

23

Волынская

62190

3

1197

0

60645

5

Днепропетровская

135732

24

4448

2

130372

108

Донецкая

90756

22

2363

1

88029

32

Житомирская

88504

12

1793

2

86428

38

Закарпатская

62118

6

1605

0

60409

12

Запорожская

104705

11

2444

0

101929

3

Ивано-Франковская

86701

13

2101

1

84509

4

Киевская

127565

37

2755

1

124036

37

Кировоградская

20635

1

844

2

19564

64

Луганская

26667

25

950

1

25530

51

Львовская

137569

19

3661

2

133155

21

Николаевская

70031

9

1849

1

67945

29

Одесская

140833

52

2985

1

137094

143

Полтавская

77932

13

1862

1

75757

25

Ровенская

79525

4

1205

0

78197

16

Сумская

77993

17

1324

1

76316

23

Тернопольская

70065

8

1201

1

68679

46

Харьковская

148667

10

3542

0

144376

56

Херсонская

35852

8

1147

0

34319

17

Хмельницкая

88964

7

1879

1

86639

52

Черкасская

81845

16

1313

0

80052

37

Черновицкая

79971

6

1793

0

77957

23

Черниговская

57576

8

1349

0

55895

34

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2238364 лица
  • Выздоровели — 2172687.
  • Летальных случаев — 52504.

В Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса

В Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса