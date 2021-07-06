Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 6 июля зафиксировано 541 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 1086 выздоровели. Было проведено 40 517 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
214822
|
197
|
5201
|
0
|
205574
|
187
|
Винницкая
|
71146
|
13
|
1693
|
2
|
69281
|
23
|
Волынская
|
62190
|
3
|
1197
|
0
|
60645
|
5
|
Днепропетровская
|
135732
|
24
|
4448
|
2
|
130372
|
108
|
Донецкая
|
90756
|
22
|
2363
|
1
|
88029
|
32
|
Житомирская
|
88504
|
12
|
1793
|
2
|
86428
|
38
|
Закарпатская
|
62118
|
6
|
1605
|
0
|
60409
|
12
|
Запорожская
|
104705
|
11
|
2444
|
0
|
101929
|
3
|
Ивано-Франковская
|
86701
|
13
|
2101
|
1
|
84509
|
4
|
Киевская
|
127565
|
37
|
2755
|
1
|
124036
|
37
|
Кировоградская
|
20635
|
1
|
844
|
2
|
19564
|
64
|
Луганская
|
26667
|
25
|
950
|
1
|
25530
|
51
|
Львовская
|
137569
|
19
|
3661
|
2
|
133155
|
21
|
Николаевская
|
70031
|
9
|
1849
|
1
|
67945
|
29
|
Одесская
|
140833
|
52
|
2985
|
1
|
137094
|
143
|
Полтавская
|
77932
|
13
|
1862
|
1
|
75757
|
25
|
Ровенская
|
79525
|
4
|
1205
|
0
|
78197
|
16
|
Сумская
|
77993
|
17
|
1324
|
1
|
76316
|
23
|
Тернопольская
|
70065
|
8
|
1201
|
1
|
68679
|
46
|
Харьковская
|
148667
|
10
|
3542
|
0
|
144376
|
56
|
Херсонская
|
35852
|
8
|
1147
|
0
|
34319
|
17
|
Хмельницкая
|
88964
|
7
|
1879
|
1
|
86639
|
52
|
Черкасская
|
81845
|
16
|
1313
|
0
|
80052
|
37
|
Черновицкая
|
79971
|
6
|
1793
|
0
|
77957
|
23
|
Черниговская
|
57576
|
8
|
1349
|
0
|
55895
|
34
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2238364 лица
- Выздоровели — 2172687.
- Летальных случаев — 52504.