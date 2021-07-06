Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 6 июля зафиксировано 541 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 1086 выздоровели. Было проведено 40 517 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 214822 197 5201 0 205574 187 Винницкая 71146 13 1693 2 69281 23 Волынская 62190 3 1197 0 60645 5 Днепропетровская 135732 24 4448 2 130372 108 Донецкая 90756 22 2363 1 88029 32 Житомирская 88504 12 1793 2 86428 38 Закарпатская 62118 6 1605 0 60409 12 Запорожская 104705 11 2444 0 101929 3 Ивано-Франковская 86701 13 2101 1 84509 4 Киевская 127565 37 2755 1 124036 37 Кировоградская 20635 1 844 2 19564 64 Луганская 26667 25 950 1 25530 51 Львовская 137569 19 3661 2 133155 21 Николаевская 70031 9 1849 1 67945 29 Одесская 140833 52 2985 1 137094 143 Полтавская 77932 13 1862 1 75757 25 Ровенская 79525 4 1205 0 78197 16 Сумская 77993 17 1324 1 76316 23 Тернопольская 70065 8 1201 1 68679 46 Харьковская 148667 10 3542 0 144376 56 Херсонская 35852 8 1147 0 34319 17 Хмельницкая 88964 7 1879 1 86639 52 Черкасская 81845 16 1313 0 80052 37 Черновицкая 79971 6 1793 0 77957 23 Черниговская 57576 8 1349 0 55895 34

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2238364 лица

Выздоровели — 2172687.

Летальных случаев — 52504.

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