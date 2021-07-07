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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 7 июля зафиксировано 610 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1 666 выздоровели. Было проведено 46 168 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

215039

217

5201

0

205994

420

Винницкая

71162

16

1693

0

69293

12

Волынская

62197

7

1199

2

60818

173

Днепропетровская

135751

19

4451

3

130493

121

Донецкая

90783

27

2366

3

88068

39

Житомирская

88517

13

1793

0

86439

11

Закарпатская

62127

9

1605

0

60433

24

Запорожская

104717

12

2446

2

102010

81

Ивано-Франковская

86704

3

2101

0

84515

6

Киевская

127614

49

2758

3

124095

59

Кировоградская

20645

10

846

2

19638

74

Луганская

26677

10

951

1

25534

4

Львовская

137601

32

3661

0

133181

26

Николаевская

70048

17

1851

2

67983

38

Одесская

140869

36

2990

5

137159

65

Полтавская

77954

22

1862

0

75791

34

Ровенская

79532

7

1205

0

78218

21

Сумская

78004

11

1324

0

76349

33

Тернопольская

70070

5

1203

2

68717

38

Харьковская

148687

20

3546

4

144418

42

Херсонская

35877

25

1147

0

34436

117

Хмельницкая

88974

10

1879

0

86756

117

Черкасская

81866

21

1315

2

80136

84

Черновицкая

79978

7

1794

1

77977

20

Черниговская

57581

5

1350

1

55902

7

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2238974
  • Выздоровели — 2174353.
  • Летальных случаев — 52537.

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