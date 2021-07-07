Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 7 июля зафиксировано 610 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1 666 выздоровели. Было проведено 46 168 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 215039 217 5201 0 205994 420 Винницкая 71162 16 1693 0 69293 12 Волынская 62197 7 1199 2 60818 173 Днепропетровская 135751 19 4451 3 130493 121 Донецкая 90783 27 2366 3 88068 39 Житомирская 88517 13 1793 0 86439 11 Закарпатская 62127 9 1605 0 60433 24 Запорожская 104717 12 2446 2 102010 81 Ивано-Франковская 86704 3 2101 0 84515 6 Киевская 127614 49 2758 3 124095 59 Кировоградская 20645 10 846 2 19638 74 Луганская 26677 10 951 1 25534 4 Львовская 137601 32 3661 0 133181 26 Николаевская 70048 17 1851 2 67983 38 Одесская 140869 36 2990 5 137159 65 Полтавская 77954 22 1862 0 75791 34 Ровенская 79532 7 1205 0 78218 21 Сумская 78004 11 1324 0 76349 33 Тернопольская 70070 5 1203 2 68717 38 Харьковская 148687 20 3546 4 144418 42 Херсонская 35877 25 1147 0 34436 117 Хмельницкая 88974 10 1879 0 86756 117 Черкасская 81866 21 1315 2 80136 84 Черновицкая 79978 7 1794 1 77977 20 Черниговская 57581 5 1350 1 55902 7

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2238974

Выздоровели — 2174353.

Летальных случаев — 52537.

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