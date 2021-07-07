Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 7 июля зафиксировано 610 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, еще 1 666 выздоровели. Было проведено 46 168 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
215039
|
217
|
5201
|
0
|
205994
|
420
|
Винницкая
|
71162
|
16
|
1693
|
0
|
69293
|
12
|
Волынская
|
62197
|
7
|
1199
|
2
|
60818
|
173
|
Днепропетровская
|
135751
|
19
|
4451
|
3
|
130493
|
121
|
Донецкая
|
90783
|
27
|
2366
|
3
|
88068
|
39
|
Житомирская
|
88517
|
13
|
1793
|
0
|
86439
|
11
|
Закарпатская
|
62127
|
9
|
1605
|
0
|
60433
|
24
|
Запорожская
|
104717
|
12
|
2446
|
2
|
102010
|
81
|
Ивано-Франковская
|
86704
|
3
|
2101
|
0
|
84515
|
6
|
Киевская
|
127614
|
49
|
2758
|
3
|
124095
|
59
|
Кировоградская
|
20645
|
10
|
846
|
2
|
19638
|
74
|
Луганская
|
26677
|
10
|
951
|
1
|
25534
|
4
|
Львовская
|
137601
|
32
|
3661
|
0
|
133181
|
26
|
Николаевская
|
70048
|
17
|
1851
|
2
|
67983
|
38
|
Одесская
|
140869
|
36
|
2990
|
5
|
137159
|
65
|
Полтавская
|
77954
|
22
|
1862
|
0
|
75791
|
34
|
Ровенская
|
79532
|
7
|
1205
|
0
|
78218
|
21
|
Сумская
|
78004
|
11
|
1324
|
0
|
76349
|
33
|
Тернопольская
|
70070
|
5
|
1203
|
2
|
68717
|
38
|
Харьковская
|
148687
|
20
|
3546
|
4
|
144418
|
42
|
Херсонская
|
35877
|
25
|
1147
|
0
|
34436
|
117
|
Хмельницкая
|
88974
|
10
|
1879
|
0
|
86756
|
117
|
Черкасская
|
81866
|
21
|
1315
|
2
|
80136
|
84
|
Черновицкая
|
79978
|
7
|
1794
|
1
|
77977
|
20
|
Черниговская
|
57581
|
5
|
1350
|
1
|
55902
|
7
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2238974
- Выздоровели — 2174353.
- Летальных случаев — 52537.