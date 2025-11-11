- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1422
- Время на прочтение
- 1 мин
Коррупция в энергетике: "Энергоатом" сделал официальное заявление
Через информацию о преступной деятельности сотрудников «Энергоатома» должно быть созвано заседание наблюдательного совета.
В «Энергоатоме» сделали заявление об обвинениях в коррупции, связанных с работниками компании. Наблюдательный совет намерен созвать специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия.
Об этом сообщает "Энергоатом".
По данным компании, оно будет включать:
инициирование независимой проверки соответствующих операций
комплексная оценка внутренних процедур и систем контроля компании.
«Наблюдательный совет отдан принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добродетели в рамках организации и сотрудничества с органами власти», — подчеркнули в заявлении.
Ранее НАБУ и САП провели операцию, разоблачившую масштабную коррупцию в энергетике.
В частности, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и "Энергоатоме" нашли мешки с деньгами . Средства хранились в гривне, долларах и евро.
В ходе операции было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть из них уже была обнародована. На пленках фигурируют «Тенор», «Ракет» и «Карлсон», об их личностях подробнее в материале ТСН.ua.