Украина
1422
Коррупция в энергетике: "Энергоатом" сделал официальное заявление

Через информацию о преступной деятельности сотрудников «Энергоатома» должно быть созвано заседание наблюдательного совета.

Катерина Сердюк
"Энергоатом"

"Энергоатом" / © НАБУ

В «Энергоатоме» сделали заявление об обвинениях в коррупции, связанных с работниками компании. Наблюдательный совет намерен созвать специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия.

Об этом сообщает "Энергоатом".

По данным компании, оно будет включать:

  • инициирование независимой проверки соответствующих операций

  • комплексная оценка внутренних процедур и систем контроля компании.

«Наблюдательный совет отдан принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добродетели в рамках организации и сотрудничества с органами власти», — подчеркнули в заявлении.

Ранее НАБУ и САП провели операцию, разоблачившую масштабную коррупцию в энергетике.

В частности, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и "Энергоатоме" нашли мешки с деньгами . Средства хранились в гривне, долларах и евро.

В ходе операции было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть из них уже была обнародована. На пленках фигурируют «Тенор», «Ракет» и «Карлсон», об их личностях подробнее в материале ТСН.ua.

Новость дополняется
