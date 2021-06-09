Криптовалюта через трансформатор: в Днепропетровской области правоохранители разоблачили майнинг-ферму

Государству они нанесли ущерб в размере 3 млн гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области майнинг-ферму, которая была подключена к трансформаторной подстанции.

Об этом сообщили в СБУ.

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Организаторы незаконного бизнеса оборудовали майнинг-ферму в арендованных складских помещениях. Чтобы обеспечить бесперебойную работу серверов, мошенники подключили оборудования к трансформатору.

Правоохранители выяснили, что за три месяца деятельности организаторы нанесли ущерб государству в размере 2 млн гривен.

Во время обысков изъяли и направили на экспертизу более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты, а также специальную технику, благодаря которой они проникали в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 ( "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») и 188-1 ( "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования") УК Украины. Продолжается досудебное следствие", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что сайт Белорусской АЭС пострадал от кибератаки, поэтому он на время прекратил свою работу.

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