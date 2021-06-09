Криптовалюта через трансформатор: в Дніпропетровській області правоохоронці викрили майнінг-ферму

Державі вони завдали шкоди в розмірі 3 млн гривень.
Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області майнінг-ферму, яка була підключена до трансформаторної підстанції.
Про це повідомили в СБУ.
Організатори незаконного бізнесу обладнали майнінг-ферму в орендованих складських приміщеннях. Щоб забезпечити безперебійну роботу серверів, шахраї підключили обладнання до трансформатора.
Правоохоронці з'ясували, що за три місяці діяльності організатори завдали збитків державі в розмірі 2 млн гривень.
Під час обшуків вилучили і направили на експертизу понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалюта, а також спеціальну техніку, завдяки якій вони проникали в мережу автоматизованого обліку електроенергії.
“Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (“Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку”) та 188-1 (“Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання”) КК України. Триває досудове слідство”, — підкреслили в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що сайт Білоруської АЕС постраждав від кібератаки, через це він на певний час припинив свою роботу.