Кто подлежит мобилизации до 25 лет

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет, разбирался ТСН.ua.

Призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Мужчины, достигшие этого возраста, становятся военнообязанными и могут быть мобилизованными в случае объявления мобилизации.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет, разбирался ТСН.ua.

Могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет

Мужчины до 25 лет, которые и не служили в армии и не имеют военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали.

Сейчас могут мобилизовать мужчин, достигших 25 лет. Но это вовсе не означает, что мужчины младше 25 лет не могут забрать на войну. Есть определенные исключения.

"Все зависит от статуса мужчины. Если ему не исполнилось 25 лет и он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию", – объясняют юристы Бесплатной юридической помощи.

То есть принудительно таких мужчин мобилизовать не могут.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг 25 лет, то его действительно могут мобилизовать.

Разница между призывниками и военнообязанными существенная.

Призывник – это человек, который сейчас прописан к определенному призывному участку, его могут направить на срочную службу, если он его не проходил.

Военнообязанный – это человек, стоящий на военном учете.

У призывников нет военного билета, а есть только документ о прописке к призывному участку. У военнообязанного мужчины есть военный билет или временно удостоверение военнообязанного.

Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут призвать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного.

В пункте 2 части первой 37 Закона Украины о военном учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованными даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.

Каких мужчин могут мобилизовать до 25 лет:

мужчин, которые побывали в армии, прошли срочную службу;

лиц, которые прошли альтернативную, то есть невоенную службу;

уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы.

Также могут мобилизовать выпускников военной кафедры высшего образования, поскольку они имеют военную подготовку и офицерское звание.

Что говорят в ТЦК

В Одесском ТЦК и СП рассказали, в каких случаях могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Случаи, когда могут мобилизовать мужчин в возрасте с 18 до 25 лет:

если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

если военно-врачебная комиссия признала его непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное время.

В Одесском ТЦК отметили, что с апреля 2024 года статус "ограниченно пригодный" отменен. Мужчины с таким статусом остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет. Их могут вызвать для проверки военно-учетных документов и, при необходимости, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Мужчины могут получить один из следующих статусов:

пригоден к службе;

пригоден для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, подразделениях связи, оперативного обеспечения и охраны;

непригоден к военной службе с исключением с военного учета;

временно непригоден – требует лечения, отпуска или освобождения от служебных обязанностей;

непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Напомним, что в мае президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

Ранее экс-омбудсмен Людмила Денисова назвала три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать.

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