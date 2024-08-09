Хто підлягає мобілізації до 25 років

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років, розбирався ТСН.ua.

Призовний вік в Україні становить 25 років. Чоловіки, які його досягли, стають військовозобов’язаними і можуть бути мобілізовані в разі оголошення мобілізації.

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років, розбирався ТСН.ua.

Чи можуть в Україні мобілізувати чоловіків до 25 років

Наразі чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували.

Зараз можуть мобілізувати чоловіків, які досягли 25 років. Але це зовсім не означає, що чоловіка, молодшого за 25 років, не можуть забрати на війну. Є певні винятки.

"Все залежить від статусу чоловіка. Якщо йому не виповнилося 25 років, він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою", – пояснюють юристи Безоплатної правничої допомоги.

Тобто примусово таких чоловіків мобілізувати не можуть.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, його дійсно можуть мобілізувати.

Різниця між призовниками та військовозобов’язаними суттєва.

Призовник – це людина, яка наразі приписана до певної призовної дільниці, її можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Військовозобов’язаний – це людина, яка стоїть на військовому обліку.

У призовників немає військового квитка, а є лише документ про приписку до призовної дільниці. У військовозобов’язаного чоловіка є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Якщо чоловік служив в армії, але йому не виповнилося 25 років, то його можуть призвати, адже його статус змінився з призовника на військовозобов’язаного.

У пункті 2 частини 1 статті 37 Закону України про військовий облік зазначені й винятки, за якими чоловіки можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25 років. Це особи, які мають досвід військової або альтернативної служби.

Яких чоловіків можуть мобілізувати до 25 років:

чоловіків, які побували в армії, пройшли строкову службу;

осіб, які пройшли альтернативну, тобто невійськову службу;

звільнених поліціянтів, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби.

Також можуть мобілізувати випускників військової кафедри закладів вищої освіти, адже вони мають військовий вишкіл та офіцерське звання.

Що кажуть у ТЦК

В Одеському ТЦК та СП розповіли, в яких випадках можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років.

Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років:

якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час;

якщо людина закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримала певну військово-облікову спеціальність;

якщо військово-лікарська комісія визнала його непридатним до термінової служби в мирний час, але придатним – у воєнний.

В Одеському ТЦК зазначили, що від квітня 2024 року статус "обмежено придатний" скасовано. Чоловіки з таким статусом залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років. Їх можуть викликати для перевірки військово-облікових документів і, за необхідності, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Чоловіки можуть отримати один із таких статусів:

придатний до служби;

придатний для служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах, підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення та охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний – вимагає лікування, відпустки чи звільнення від службових обов'язків;

непридатний до військової служби з переглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років.

Раніше ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати.

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