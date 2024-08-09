Скандальний тендер для відновлення “Охматдиту” вивчає НАБУ

Говорити про можливість відкриття кримінального провадження поки що передчасно.

Скандальний тендер щодо відновлення дитячої лікарні “Охматдит” вивчають співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу 9 серпня, передає hromadske.

При цьому він зауважив, що триває перевірка причетності “суб’єктів, які підслідні НАБУ” до проведення тендеру, в якому перемогла маловідома будівельна фірма із Запоріжжя, яка не має потрібних потужностей для таких робіт і подала одну з найдорожчих пропозицій.

“Там використання коштів фонду було, є певна специфіка”, — зазначив Семен Кривонос.

Також, за його словами, фахівці НАБУ вивчають тендер на будівництво Національного військового кладовища.

Водночас Кривонос уточнив, що передчасно говорити про можливість відкриття кримінальних проваджень щодо цих справ.

“Наскільки мені відомо, там [у справі щодо відновлення “Охматдиту”] тендер скасовано. І те саме стосується кладовища. Зараз теж оголошений тендер, вивчаємо”, — додав очільник НАБУ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що скандальний тендер, пов’язаний із відбудовою дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, був проведений благодійним фондом “Охматдит - здорове дитинство” на поточний ремонт та у межах суми, зібраної на рахунку цього фонду. Результати цього тендеру були скасовані, жодних договорів не було підписано.

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