Скандальный тендер для восстановления "Охматдета" изучает НАБУ

Скандальный тендер по восстановлению детской больницы "Охматдет" изучают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга 9 августа, передает hromadske.

При этом он отметил, что идет проверка причастности "субъектов, подследственных НАБУ" к проведению тендера, в котором победила малоизвестная строительная фирма из Запорожья, которая не имеет нужных мощностей для таких работ и предоставила одно из самых дорогих предложений.

"Там использование средств фонда было, есть определенная специфика", — отметил Семен Кривонос.

Также, по его словам, специалисты НАБУ изучают тендер на строительство Национального военного кладбища.

В то же время Кривонос уточнил, что преждевременно говорить о возможности открытия уголовных производств по этим делам.

“Насколько мне известно, там [по делу о восстановлении Охматдета] тендер отменен. И то же касается кладбища. Сейчас тоже объявлен тендер, изучаем”, — добавил глава НАБУ.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что скандальный тендер, связанный с восстановлением детской больницы "Охматдет" в Киеве, был проведен благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство" на текущий ремонт и в пределах суммы, собранной на счете этого фонда. Результаты этого тендера были отменены, никакие договоры не были подписаны.

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