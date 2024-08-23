Курс валют на 26 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 26 августа. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 6 копеек и составляет 41,22 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,84 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,71 (-3 коп.)

Ранее мы писали о том, что доллар продолжает щекотать нервы украинцев: после его удорожания в июле почти до 42 гривен за доллар и последующего за этим десятидневного падения курса, в начале августа американская валюта снова начала повышаться в цене.

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