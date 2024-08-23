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Зеленский встретился с Моди: будут говорить о мире в Украине (видео)

Зеленский встретился с Моди: будут говорить о мире в Украине (видео)

Владимир Зеленский и Нарендра Моди во время встречи в Киеве / Фото: Офис президента Украины

Президент отметил ожидание, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 23 августа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который  прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом Зеленский написал в Сети.

Так, украинский президент сообщил, что одной из тем разговора с индийским премьером станет Саммит мира.

"Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины — это приоритет. Сегодня одной из тем нашей встречи с Премьер-министром Нарендрой Моди является Саммит мира — как мы можем продвигаться в этом направлении", — говорится в заявлении Зеленского.

Как подчеркнул глава государства, Украина очень ждет, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного саммита.

Зеленский встретился с Моди в Киеве

Зеленский встретился с Моди в Киеве

К слову, ранее 23 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал, что встреча Зеленского с Моди будет иметь конкретные результаты.

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