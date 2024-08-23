Зеленський зустрівся з Моді: говоритимуть про мир в Україні (відео)

Президент наголосив на очікуванні, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся 23 серпня із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який прибув з офіційним візитом до Києва.
Про це Зеленський написав у Мережі.
Так, український президент повідомив, що однією з тем розмови з індійським прем’єром стане Саміт миру.
"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", – йдеться в заяві Зеленського.
Як наголосив глава держави, Україна дуже очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного саміту.
До слова, раніше 23 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував, що зустріч Зеленського з Моді матиме конкретні результати.
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