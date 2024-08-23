Зеленський зустрівся з Моді: говоритимуть про мир в Україні (відео)

Президент наголосив на очікуванні, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 23 серпня із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це Зеленський написав у Мережі.

Так, український президент повідомив, що однією з тем розмови з індійським прем’єром стане Саміт миру.

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"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", – йдеться в заяві Зеленського.

Як наголосив глава держави, Україна дуже очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного саміту.

Зеленський зустрівся з Моді в Києві

До слова, раніше 23 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував, що зустріч Зеленського з Моді матиме конкретні результати.

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