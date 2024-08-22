Прем'єр Індії Моді перед візитом до України зробив заяву про війну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав до дипломатії для припинення конфлікту - так він називає війну РФ в Україні. Також політик заявив, що підтримує мир у регіоні.

Про це прем'єр Моді заявив під час промови у Варшаві, де перебуває з візитом, пише Вloomberg.

Він наголосив, що "зараз не епоха війни". Саме тому його країна є "прихильницею постійного миру в цьому регіоні". Моді каже, мовляв, не буде відігравати роль формального посередника. Втім, погодився "передавати повідомлення" між диктатором-президентом РФ Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Така заява Моді відображає "делікатну" позицію Індії, пишуть у Вloomberg. Адже Нью-Делі має тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Зокрема, РФ постачає країні дешеву нафту та зброю.

Автори матеріалу пишуть, що раніше жоден індійський прем'єр не відвідував Польщу та Україну відколи ці країни стали незалежними від СРСР. Тому, ймовірно, Моді намагається розширити вплив Індії на Центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть.

Тим часом польське видання Onet Wiadomosci пише, що Моді висловився про те, мовляв, "немає проблеми, яку можна вирішити на полі бою".

"Ми глибоко переконані, що немає жодної проблеми, яку можна вирішити на полі бою. Ми підтримуємо діалог і дипломатичні зусилля для якнайшвидшого відновлення миру і стабільності", - сказам прем'єр.

Нагадаємо, раніше Нарендра Моді зробив заяву про "швидке відновлення миру" в Україні. Мовляв, під час свого візиту до Києва він хоче "поділитися перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.

В Україну приїде прем'єр Індії Нарендра Моді

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