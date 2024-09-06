Курс валют на 9 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 6 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 7 копеек и составляет 41,01 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,01 (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,55 (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,64 (-3 коп.)
Ранее мы писали о том, что доллар не спешит дорожать и последнюю неделю лета не стал исключением. Курс американской валюты снова пошел вниз, и еще больше приблизился к 41 гривне за доллар. Но наступила осень, время, когда тренд курса доллара обычно восходящий.
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