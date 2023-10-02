Лег посреди дороги: на Закарпатье два автомобиля переехали парня

Парень скончался в реанимации.
На Закарпатье в результате наезда двух автомобилей погиб несовершеннолетний парень. Личности водителей правоохранители установили.
Об этом сообщили в полиции Закарпатья.
Прибывшие по вызову правоохранители установили, что событие произошло на ул. Армейский в городе Тячев. Также установили личность погибшего, это несовершеннолетний местный житель. Кроме того, полицейские установили предварительные обстоятельства.
"На видео с уличных камер видно, как пострадавший в темной одежде подходит к середине проезжей части и ложится на дороге. После этого по этому участку проезжают два легковых автомобиля", — сообщили детали в полиции Закарпатья.
В настоящее время личности обоих водителей установили. Водитель автомобиля, проезжавший первым, покинул пределы области, его разыскивают. Другим автомобилем управлял сотрудник полиции.
Парень, как сообщили медики, скончался в реанимации.
Напомним, во Львовской области трагически погиб пешеход — его переехали сразу две машины.
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